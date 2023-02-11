Gaziantep’te çadır ve konteyner kentler kuruldu

"11 AYRI NOKTADA 17 BİN 27 ÇADIRIMIZ KURULUYOR"

Çadır kentlerin yanı sıra Gaziantep'te altyapısı hazır alanlarda öncelikle Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde şu ana kadar 1522 konteyner kurulduğu ve bu sayının 15 bine çıkarılacağı ifade edilen açıklamada, kurulacak yeni yaşam alanlarıyla ilgili altyapı çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşıma da yer verildi. Kurum, paylaşımında, "Arama kurtarma çalışmalarımız sürerken afetzede kardeşlerimizin barınma ihtiyacı için de canla başla çalışıyoruz. İslahiye, Nurdağı ve Nizip'te 1522 konteynerin kurulumu tamamlandı. 15 bine tamamlayacağız. 11 ayrı noktada da 17 bin 27 çadırımız kuruluyor." ifadelerini kullandı.