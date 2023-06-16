Deprem bölgesi yeni sanayi alanları ile kalkındırılacak

Resmi Gazete'nin 11 Haziran tarihli mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'ın bazı ilçelerindeki yerlerin sanayi alanı olarak belirlenmesi, bu bölgelerdeki sanayiciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bölge sanayicisi, atılacak adımların yatırımların önünü açmasını, sanayinin daha da güçlenmesini, üretim çeşitliliği sağlanarak, ihracatın ve istihdam oranlarının artmasını bekliyor.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, şehrin Türkiye'nin en büyük ve 250 bin kişiyle en fazla istihdam sağlayan organize sanayi bölgelerinden (OSB) birine sahip olduğunu söyledi.

Gaziantep'in, üretim, ihracat ve istihdamıyla bölgenin lokomotifi olduğunu belirten Ünverdi, "İhracatta halihazırda 6'ncı sırada yer alıyoruz. Bölgemiz ve şehrimiz genelinde depremin yaralarını sarmaya ve hasarımızı onarmaya çalıştığımız bu süreçte, Cumhurbaşkanı kararı ile Oğuzeli, Araban ve Nizip ilçelerimize yeni sanayi bölgeleri kurulmasına ve mevcut sanayi bölgelerinin genişlemesine imkan verilmesi memnuniyet verici." dedi.

Ünverdi, söz konusu kararlarla Oğuzeli'nde belirlenen bölgenin "Oğuzeli OSB Genişleme Sanayi Alanı", Oğuzeli ve Şahinbey sınırları içindeki yerin "Gaziantep Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Genişleme Sanayi Alanı", Araban'daki bölgenin "Araban Sanayi Alanı" ve Nizip'teki yerin "Nizip Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Alanı" olarak belirlendiğini anımsattı.

Kent sanayisinin genişleme ihtiyaçları doğrultusunda çıkan kararla yatırımcıların ve üreticilerin taleplerinin önemli ölçüde karşılandığını vurgulayan Ünverdi, şöyle konuştu:

"Yeni sanayi alanlarının ve mevcut alanların genişlemesiyle Gaziantep sanayisi daha da güçlenecek, üretim çeşitliliği, ihracat ve istihdam oranları da artacak. Depremi yaşamış kentler olarak, yeniden ayağa kalkmamıza ve bölgesel kalkınmamıza önemli katkılarda bulunacak olan kararın hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum."

"ŞEHRİMİZİN EKONOMİSİ DAHA DA CANLANACAK"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da ilan edilen sanayi alanlarının şehirde bir sinerji oluşturduğuna dikkati çekerek, 120 meslek grubunu söz konusu alanda toplamak istediklerini bildirdi.

Sanayi alanı ilan edilen yerlere ilişkin bilgi veren Buluntu, şunları kaydetti:

"Bu alanların belirlenmesi, ekonomimizin ve Kahramanmaraş'ımızın canlanmasına vesile olacak. Yeni bölgelerimiz, ilave alanlarımız bulunuyor, bunlarla ilgili çalışmalarımız var, prosedürleri devam ediyor. Eğer onları da gerçekleştirebilirsek en azından şehrimizin ekonomisi daha da canlanacaktır. Sanayi alanı ilan edilen alanlarla ilgili yoğun talep alıyoruz. Şu an hemen hemen ilan edilen alanların iki katı büyüklüğünde talep yoğunluğu oluştu."