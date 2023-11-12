Deprem bölgesinde 2,7 milyon muayene yapıldı

Sağlık Bakanlığınca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, bölgede yapılan Köy Sağlık Taramaları kapsamında eylül itibarıyla 2 milyon 741 bin 618 muayene gerçekleştirildi.

Depremin ardından harekete geçen Bakanlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve ambulans birimleri, çadırlarda acil müdahale üniteleri ve gezici sağlık hizmeti veren birimleriyle depremzedelere sağlık hizmeti sundu.

İlk günden itibaren depremden etkilenen illerde bin 810 ambulans, 245 UMKE aracı, 16 hava ambulansıyla hizmet verilirken, 15 bin 883 UMKE ve acil sağlık personeli görev yaptı.

Deprem sonrası, bölgeye yurt genelinden sevk edilen UMKE ve 112 acil sağlık personeli ekipleri, yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları, acil müdahale ünitelerinin kurulumu ve işletilmesi ile saha taramalarında görev aldı. Bölgeden toplam 51 bin 665 hasta ve yaralı sevki gerçekleştirildi. Hava yoluyla 2 bin 580, kara yoluyla 48 bin 758 ve deniz yoluyla 327 depremzedenin nakli yapıldı.

Deprem bölgesindeki sağlık tesislerinde 113 bin 759 personel çalışırken, Türkiye'nin dört bir yanından 15 bin 883 UMKE ve acil sağlık hizmetleri personeli, 21 bin 204 hekim, 62 bin 590 sağlık personeli, 38 bin 513 destek personeli olmak üzere toplam 138 bin 190 personel deprem bölgesinde görevlendirildi.

2 MİLYON 309 BİN 971 BEBEK VE ÇOCUĞUN SAĞLIK İZLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Deprem bölgesindeki illerde birinci basamak muayene sayısı 18 milyonu aştı.

Bölgede Köy Sağlık Taramaları kapsamında eylül itibarıyla 2 milyon 741 bin 618 muayene yapıldı.

Deprem bölgesindeki bebek ve çocukların sağlık izlemleri yapılırken bu kapsamda, 6 Şubat-27 Ekim 2023 arasında 170 bin 480 dünyaya yeni gelen bebeğin sağlık izlemi gerçekleştirildi.

Bunun dışında 168 bin 830 bebek ve çocuğa, omurilikte motor nöronu olarak bilinen sinir hücrelerini etkileyerek kasların giderek zayıflamasına neden olan kalıtsal hastalık Spinal Müsküler Atrofi (SMA) taraması yapıldı ve 2 milyon 309 bin 971 bebek ve çocuğun sağlık izlemleri tamamlandı.

Deprem sonrası acil müdahalenin ardından salgın önleme kapsamında depremden etkilenen illerde aşılama çalışmaları başlatıldı.

Tetanosu önlemek için enkaz altından çıkarılan yaralılara zorunlu olarak ve enkaz arama çalışmalarında görev alan tüm personele önlem amacıyla tetanos aşısı yapıldı.

Kızamık, kızamıkçık veya kabakulak (KKK), kuduz, hepatit-B aşılarının yanı sıra Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında bebek ve çocukluk çağı aşıları uygulandı.

DEPREM BÖLGESİNDE 211 BİN 374 NUMUNE BAKİYE KLOR ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Çevre sağlığı ekiplerince de içme suyu kontrolü ve güvenliği için şebeke sistemlerinin kullanılabilirliğinin tespiti amacıyla yoğun çalışma yürütüldü.

Günlük klor ölçümü ve numune alımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 211 bin 374 numune bakiye klor ölçümü yapıldı, 186 bin 281 bakiye klor ölçümü yeterli, 25 bin 93 bakiye klor ölçümü ise yetersiz olarak tespit edildi.

Ekiplerce, şebeke sistemlerinin kontrolü, şebeke olan yerlerde klor ölçümü ve numune alımı, şebeke olmayan yerlerde tankerlerin klonlanması, çadır kentler ziyaretleriyle su ve hijyen konusundaki eksikliklerin saptanması ve müdahale çalışmaları da yapıldı.