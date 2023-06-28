Deprem bölgesinde 3.500’ün üzerinde şirket ve kooperatif kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlediği bilgilere göre, afetten etkilenen 11 ilde kurulan şirket sayısında önemli düzeyde artış yaşandı.

Buna göre, şubat-mayıs döneminde kurulan şirket ve kooperatif sayısı 3 bin 507, kapanan şirket ve kooperatif sayısı ise 434 olarak kayıtlara geçti. Şubatta 11 ilde kurulan şirket ve kooperatif sayısı 510 iken, kapanan şirket ve kooperatif sayısı 50 oldu. Mart ayında kurulan şirket ve kooperatif sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 77,06 artışla 903 olurken, kapanan şirket ve kooperatifler ise yüzde 76 artışla 88 olarak gerçekleşti.

Nisanda ise kurulan 923 şirket ve kooperatife karşılık, 124 şirket ve kooperatif kapandı. Mayısta kurulan şirket ve kooperatif sayısı 1171'e yükselirken, kapanan şirket ve kooperatif sayısı ise 172 olarak kaydedildi.

KURULAN VE KAPANAN GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMELER

Söz konusu aylarda toplam 490 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, 571 işletme kapandı.

Buna göre şubatta 65, martta 116, nisanda 135, mayısta da 174 gerçek kişi ticari işletme faaliyete başladı. Şubatta 176, martta, 94, nisanda 105, mayısta da 196 gerçek kişi ticari işletme kapandı.

Depremlerden etkilenen 11 ilde kurulan şirket ve kooperatif sayılarının şubat ve mayıs ayları karşılaştırması şöyle: