Deprem bölgesinde acentalara kolaylık

TürkiyeSeyahat Acentaları Birliği Bölge Temsil Kurulu (BTK) seçimlerinde kazanan isimler geçtiğimiz hafta mazbatalarını aldı. Mazbata töreninde konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "5 bini aşkın seyahat acentamız oy kullandı. Bu seçim katılımı üyelerimizin Birliğimize verdikleri önemin ne kadar büyük olduğunu bizlere gösterdi" dedi. Konuşmasında Bölge Temsil Kurulları'nın yaptıkları çalışmalarda ellerini güçlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini belirten Bağlıkaya, "Deprem bölgesindeki seyahat acentalarımızdan 2025 yılı için aidat alınmaması yönündeki talebimizi Cumhurbaşkanımıza arz etmiştik. Bu talebimizin alt komisyondan geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alındığını öğrendik" dedi.