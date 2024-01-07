Deprem bölgesinde dağıtım tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki yetiştiricilere 909 milyon lira bütçeli canlı hayvan ve arılı kovanı bedelsiz teslim ettiklerini bildirdi. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapılan hayvan dağıtımına ilişkin paylaşımda bulundu. Deprem bölgesindeki yetiştiricilerin yaralarını sarmak için tüm imkânlarla çalışarak hayvan dağıtımını tamamladıklarını aktaran Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, depremden etkilenen illerde 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovan dağıtımı yapıldı.