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Giriş Tarihi: 16.7.2023 16:13

Deprem bölgesinde hizmet verecek "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" yarın açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

AA
Deprem bölgesinde hizmet verecek Yapım ve Dönüşüm Ofisleri yarın açılıyor

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında bilgi almak için yapılan "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" yarın açılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşları 22 yerde açtıkları Yapım ve Dönüşüm Ofislerine beklediklerini bildirdi.

Özhaseki, "Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler." ifadesini kullandı.

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Deprem bölgesinde hizmet verecek "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" yarın açılıyor
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