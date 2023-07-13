Deprem bölgesinde KOBİ’lere 450 milyon dolarlık finansman imkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlıkta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deprem bölgesine yapacakları yatırımların, üzerinde en yoğun çalıştıkları alanların başında geldiğini söyledi.

İlk ziyaretini Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiğini hatırlatan Kacır, yarın Gaziantep'e, ardından Hatay, Adıyaman ve Malatya'ya gideceğini bildirdi.

Kacır, deprem bölgesindeki bazı şehirlerin Türk sanayisi için de çok önemli olduğunu belirterek, şehir özelinde bakıldığında da son 10 yılda gerçekleşen yatırımlarla sanayinin payının çok arttığını kaydetti.

Kahramanmaraş'ın tekstil, metal sanayi için çok önemli olduğunu vurgulayan Kacır, "Burada deprem sonrasında sanayinin yeniden inşası için çok çalıştık. Elimizdeki tüm enstrümanları devreye alıyoruz. KOSGEB KOBİ'lere verilen destekleri ilk andan itibaren ilan etti. Artık yerinde dönüşümün önü açıldı. Sanayide de yerinde dönüşümün önü açılıyor. Biz hemen KOSGEB tarafından 1 milyon liralık faizsiz destek programı başlattık. 1 yıl geri ödemesiz ve 3 yıl içinde geri ödemesi tamamlanacak şekilde yerinde dönüşüm yapacak KOBİ'lere KOSGEB doğrudan destek veriyor." diye konuştu.