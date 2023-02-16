Deprem bölgesinde mazot ve gübre destekleri nakit ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la geldiği Malatya'da incelemelerde bulundu. Kent merkezindeki incelemelerinin ardından Doğanşehir'e geçen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci burada oluşturulan Kriz Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, 2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre desteklerinin, depremden etkilenen 11 il için nakit olarak ödeneceğini kaydederek, "2,8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri, şubat ayı sonuna kadar çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak." dedi.



"BİN 462 İŞLETMEDE HASAR VE YIKILMALAR MEYDANA GELDİ"

Depremde Malatya'da yıkılan ve ağır hasarlı küçükbaş ve büyükbaş işletme sayısının bin 462, telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının 7 bin 219, 13 su ürünleri işletmesinde ise 101 ton balık ve 14 milyon yavru balığın telef olduğunu belirten Kirişci, Malatya'da depremde yıkıma uğrayan işletmelerdeki hayvanlar için 240 çadır, 204 branda, 1028 ton hayvan yemi gönderdiklerini, besicilere Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla 600 ton arpa desteğinin sağlandığı ifade etti. Depremde etkilenen Sultansuyu Barajı'na ilişkinde açıklamalarda bulunan Kirişci "Sultan Suyu Barajı'nın kretlerinde oluşan çatlak nedeniyle sızıntı ve risk oluşturmasa dahi bunun tahliyesini öngördük ve devamındaki Karakaya Barajı'na su akışını başlattık. Malatya'da ve diğer 10 ilimizde bulunan 110 baraj ve 30 göletle ilgili hiçbir problemimiz olmadığını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.