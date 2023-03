Deprem bölgesinde Ramazan seferberliği

İş dünyası Ramazan ayına sayılı günler kala 11 ili kapsayan deprem bölgesi için seferberlik başlattı. Depremden en fazla zarar gören Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya başta olmak üzere deprem şehirlerinde Kızılay ve AFAD'ın koordinasyonunda kurulan sıcak yemek çadırları, Ramazan ayında daha da genişletilerek iftar çadırına çevrilecek.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) gibi dernek ve STK'lar bölgede kurdukları çadırlarda sıcak yemek servisi yapıyorlardı.Ramazan'da bu çadırlarda çıkarılan yemek sayısını artırmayı planlayan STK ve derneklerin yanı sıra birçok özel şirket de bölgede iftar çadırı kurmak için kolları sıvadı. Binlerce kişiye iftar ve sahur dağıtımı yapılacak olan çadırlarda aynı zamanda bazı illerde çocuklar için Hacivat-Karagöz, akrobasi gibi Ramazan etkinlikleri de düzenlenecek.Maraş Elbistan, Hatay İskenderun, Gaziantep İslahiye, Hatay Kırıkhan ve Adıyaman'da 5 büyük çadır kurarak, her bir çadırda günlük 3 bin kişiye sıcak yemek servisi yapan TOBB, bu çadırları iftar çadırına çevirecek. Her bir çadırda günlük 5 bin kişiye kadar iftar ve sahur servisi yapmaya hazırlanan TOBB, günde toplam 25 bin kişiye hizmet vermeyi planlıyor. Ayrıca illerdeki odalar ve borsaların desteğiyle Adıyaman'da iki, Maraş Afşin'de bir, Hatay ve İskenderun'da birer adet olmak üzere yemek konteyneri kurmaya hazırlanan TOBB, burada da her bir konteynerda 1.000'er kişilik iftar ve sahur dağıtımı yapacak.MÜSİAD da, Kahramanmaraş'ta üyelerinin destekleriyle 750 metrekarelik bir etkinlik çadırı kurmuştu. Burada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi idaresinde günlük 10 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunan MÜSİAD, Ramazan ayı boyunca da burada iftar ve sahur verecek. Dernek, depremden zarar gören diğer illerde de iftar çadırları kurmak için AFAD ve Kızılay ile görüşüyor.Depreminüçüncü gününden itibaren Adıyaman'da sıcak yemek çadırı kuran TURES, bu çadırdaki yemek dağıtımını Ramazan ayı boyunca sürdürecek. Adıyaman'daki çadırda 2 bin kişiye 30 gün boyunca sahur ve iftar için sıcak yemek çıkacak. TURES Başkanı Ramazan Bingöl, "Ayrıca bize üye işletmelerimiz Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da iftar ve sahur etkinliği düzenleyip 10 binlerce kişiye yemek dağıtımı yapacak" dedi.Kahramanmaraş'ta 10 bin kişilik iftar çadırı kuracak olan ASKON, Ramazan'ın ilk günü üyeleriyle birlikte ilk iftarını da burada açacak. ASKON Başkanı Orhan Aydın, "Ramazan ayını bölgedeki kardeşlerimizle birlikte karşılayacağız. İlk iftarımızı da Maraş'ta yapacağız" dedi. Burada aynı zamanda çocuklar için Ramazan etkinlik çadırı da kuracaklarını anlatan Aydın, "Bu çadırda 30 gün boyunca Hacivat-Karagöz gösterisi, bilgi eğlence yarışmaları, kukla gösterileri, özel animasyonlar ve şovlar olacak. Hedefimiz deprem bölgesindeki çocukların yüzlerini bir miktar da olsa güldürmek" diye konuştu. Kurulacak olan büyük çadırın ikici hafta Adıyaman'da, üçüncü hafta Hatay'da dördüncü hafta da Malatya'da olacağını anlatan Aydın, "İl başkanlarımız da illerimizde ikişer bin kişilik iftar çadırı kuracak" dediDeprem bölgesinde iftar çadırı kurmak için birçok özel şirket de AFAD ve Kızılay ile koordinasyona geçti. Bu kapsamda iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin, Kalyon Holding, Nef, Cengiz Holding, Dap Yapı gibi büyük firmaların yanı sıra birçok şirket de bölgede iftar çadırı kurmak için kolları sıvadı