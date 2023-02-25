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Giriş Tarihi: 26.2.2023

Deprem bölgesinde uçuş trafiği 10 bini aştı

Deprem bölgesinde uçuş trafiği 10 bini aştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü verilerine göre afet bölgesindeki Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında 6-24 Şubat tarihlerinde 8 bin 883'ü iç hat ve 1.333'ü dış hat olmak üzere askeri ve sivil hava araçlarıyla toplam 10 bin 216 uçuş trafiği gerçekleştirildi. Bu uçuşların 877'si Kahramanmaraş, 551'i Hatay, 1.775'i Gaziantep, 3 bin 95'i Adana, 602'si Şanlıurfa GAP, 988'i Adıyaman, 731'i Malatya, 1.062'si Diyarbakır, 535'i de Elazığ havalimanlarına yapıldı. Tahliye amaçlı sivil hava araçlarıyla 300 bin 871'i gelen ve 485 bin 775'i giden olmak üzere toplam 752 bin 139 yolcuya hizmet verildi.
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Deprem bölgesinde uçuş trafiği 10 bini aştı
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