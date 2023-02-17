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Giriş Tarihi: 17.2.2023 11:31

Deprem bölgesindeki 870 banka şubesinden 448'i fiziki hizmet veriyor

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, Elazığ hariç depremlerden etkilenen illerde bulunan 4 bin 131 ATM'nin 2 bin 977'si çalışıyor.

AA
Deprem bölgesindeki 870 banka şubesinden 448’i fiziki hizmet veriyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Elazığ hariç depremlerden etkilenen illerde bulunan 870 şubeden 448'inin aktif hizmet verebildiğini, 4 bin 131 ATM'nin de 2 bin 977'sinin çalıştığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, bankacılık sektörünün tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesi ve hizmet ağının hızlı bir şekilde daha yaygın hale getirilmesi çabasında olduğu vurgulandı.

Dün itibarıyla bölgede şube sayısının 870 iken, bunlardan 448'inde fiziki olarak hizmet verilebildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 4 bin 131 ATM'nin 2 bin 977'sinin aktif çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, mobil şube ve geçici hizmet noktalarına ilişkin de bilgiler verilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölgede dün itibarıyla 41 mobil şube ve 4 konteyner hizmet vermektedir. Bu kanalların yanı sıra 16 geçici hizmet noktasında müşterilerin talepleri karşılanmaya çalışılmaktadır. Çalışmalar sayesinde, 10-16 Şubat döneminde 212 şube ve 209 ATM yeniden hizmet verebilir hale getirilmiştir. Kısa vadede konteyner şubelerin sayısının artırılması, eş zamanlı olarak fiziki şubelerin devreye alınabilmesi amacıyla gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir. Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz."

Açıklamada ayrıca, Elazığ ile ilgili verilerin pazartesinden itibaren yayımlanacağı ifade edildi.

TBB verilerine göre, 16 Şubat itibarıyla iller bazında şube, ATM, mobil şube ve geçici hizmet birimlerine ilişkin veriler şöyle:

Toplam Şube Sayısı Aktif Şube Sayısı Uzaktan Hizmet Veren Şube Sayısı Toplam ATM Sayısı Çalışan ATM Sayısı Mobil Şube Sayısı Aktif Konteyner Sayısı Aktif Geçici Hizmet Noktası Sayısı
Adana 218 155 39 990 881 0 0 2
Hatay 121 24 37 581 220 11 2 4
Osmaniye 35 19 8 181 145 1 0 2
Kahramanmaraş 74 14 21 377 171 10 0 3
Gaziantep 148 80 40 675 542 5 1 1
Kilis 9 8 1 48 39 0 0 0
Malatya 58 18 13 309 209 5 0 2
Adıyaman 39 10 9 169 82 8 0 1
Diyarbakır 91 68 12 407 347 0 0 1
Şanlıurfa 77 52 13 394 341 1 1 0
TOPLAM 870 448 193 4131 2977 41 4 16

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Deprem bölgesindeki 870 banka şubesinden 448'i fiziki hizmet veriyor
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