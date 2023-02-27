Deprem bölgesindeki arıcılara destek

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Arıcılar Birliği (TAB), Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen arıcıların acil ihtiyaçlarının karşılanması için desteklerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bölgedeki toplam 1.5 milyon kovana sahip depremzede arıcıların şeker ihtiyacını karşılayacaklarını ve arıcıların zarar gören kovanların adedi kadar arılı kovanları bedelsiz olarak kendilerine tedarik edeceklerini duyurdu. Yardım açıklaması sektör temsilcilerince olumlu karşılandı. Bakanlığın yanı sıra TAB da depremzede arıcıların zararının karşılanması için destek vereceklerini bildirdi. Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, şöyle konuştu: "Dolayısıyla 11 ili etkileyen depremler sebebiyle sektör açısından ciddi bir yaralanma oldu. Deprem dolayısıyla tespit yapılırken, arı kovanı parçalandı mı diye dıştan bakıldı, iç denetim yapılmadı. Bölgedeki arıcıların yüzde 25-30 kadar zarara uğradığını söyleyebiliriz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."