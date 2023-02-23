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Giriş Tarihi: 23.2.2023 10:53

Deprem bölgesindeki çiftçilere nakdi mazot ve gübre desteğine ilişkin tebliğ güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çiftçilere verilecek nakdi mazot ve gübre desteği ile kırsal kalkınma desteklerine başvurulara ilişkin tebliğlerde güncellemeye gitti.

AA
Deprem bölgesindeki çiftçilere nakdi mazot ve gübre desteğine ilişkin tebliğ güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki çiftçilere nakdi mazot ve gübre desteğine ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yapılan düzenlemede, afetten etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa, mazot ve gübre desteğinin nakit olarak ödeneceği iller olarak belirlenmişti. Tebliğde destekten yararlanacaklar, "6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen iller" olarak değiştirildi. Böylece Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki çiftçileri de kapsayacak şekilde değişikliğe gidilmiş oldu.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında altyapı projelerinin değerlendirilme ve bireysel sulama sistemleri desteklerine başvurular için afet bölgesi ilan edilen illerde 8 Mayıs'a kadar uzatılan sürelere ilişkin tebliğler de mazot ve gübrede olduğu şekilde değiştirildi.

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Deprem bölgesindeki çiftçilere nakdi mazot ve gübre desteğine ilişkin tebliğ güncellendi
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