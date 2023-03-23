Deprem bölgesindeki esnafa destek: İşyeri yıkılan mağazasını internette açabilecek

Afet bölgesi için uzun vadeli ve kalıcı destek hedefleyen Trendyol da 500 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdiği Adana Aktarma Merkezi'nin açılışını erkene çekti. Bugüne kadar bölgeye 1 milyar TL'lik destek sunan Trendyol, bölge ekonomisinin yeniden canlanması için de depremzede esnafa komisyon almadan platformda mağaza açma hakkı sundu. Depremde mağazası ağır hasar gören ya da yıkılan esnaf, online mağazada ürünlerini satabilecek. Şimdiye kadar 35 bin satıcının olduğu platforma, 9 bin yeni satıcı dahil oldu.Trendyol bu mağazaların ürünlerini özel bir etiketle platformda satışa çıkarırken, bölgedeki ekonominin de canlanmasına katkı sunacak. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Burası yaklaşık 20 bin metrekare alanıyla bölgenin en büyük aktarma merkezi. Yakın bir tarihte Ankara'da daha yüksek kapasiteli bir aktarma merkezimizi devreye alacağız" dedi. Afet bölgesinde 35 bin satıcılarının olduğunu belirten Çetin, "Bölgede 2022'de satıcılarımızın ticaret hacmi 10.5 milyar TL'ydi. Bu yıl için 16 milyar TL'lik ticaret hacmi hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. Bu kapsama bölgedeki satıcılarımızın komisyonunu sıfıra indirdik" diye konuştu. Bölgeye 3 yılda sağlayacakları ticaret hacminin 70 milyar TL'yi bulacağını anlatan Çetin, şöyle devam etti: "Bölgedeki 35 bin satıcımızı bu yıldan başlayarak Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışı satışlarına başlatmayı ve tüm dünyada satış yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz."TRENDYOL ekosisteminin afet bölgesine şimdiye kadar verdiği desteğin 1 milyar TL'ye ulaştığını anlatan Çetin, "3.5 milyon adedin üzerinde ekipman ve malzeme gönderdik. 405 TIR ve 14 uçak başta olmak üzere yaklaşık 2.000 araçlık gıda, kıyafet, ısıtıcı, hijyen malzemesi vb. içeren yardımları bölgeye ulaştırdık. 1.300 gönüllü kuryemizle her noktaya ulaştık. Bugüne kadar 2.5 milyon kişilik sıcak yemek ve temel gıdayı deprem bölgesinin her köşesine ulaştırdık. Bölgedeki 65 restoran ve 30 seyyar mutfak ile sıcak yemek çıkarıyoruz" dedi.