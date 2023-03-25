Deprem bölgesindeki girişimci kadınlara destek

YEREL YÖNETİMLERLE İŞBİRLİĞİ

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Mardin'de 57 geçim kaynağı tesisi kurulacak.

Kalkınma ajansları ve yerel yönetimlerin işbirliği ile konteynerlerden dönüştürülecek tesislerde öncelikli olarak kadınlar ve gençlerin girişimcilik ekosistemine adım atmaları sağlanacak.

Girişimcilere eğitim ve danışmanlık destekleri verilecek. İş fikrini hayata geçirene işletme kurması için makine ve ekipman alımını da kapsayan 300 bin liraya kadar hibeler verilecek.

SOSYAL SATIN ALMA

Çağrı kapsamında Türkiye'de tekstil, imalat, gıda, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmalarla "sosyal satın alma" protokolleri imzalanıyor.

Bu kapsamda firmalar depremzede girişimcilere alım garantisi verecek. Depremzede kadınlar ve gençler, büyük firmaların talep ettikleri standartlardaki ürünleri üretecek. Büyük firmalar ayrıca, ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasına da yardımcı olacak.

Çağrı ile deprem sonrası zor günler geçiren afetzedelerin istihdama katılmaları sağlanacak. Bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasına destek verilecek. Çadır ve konteyner kentlerde kalan kadın ve gençlerin psikososyal açıdan iyileşmelerine yardımcı olunacak.

Başvuruları 24 Nisan'da sona erecek çağrı hakkında detaylı bilgiye "https://www.seeco.gov.tr/sosyal-satin-almayi-destekleme-cagrisi-i-1968" internet adresinden ulaşılabilecek.