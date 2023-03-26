Deprem bölgesindeki girişimci kadınlara destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde üreten kadınlara destek olmak amacıyla "Sosyal Satın Almayı Destekleme Çağrısı"na çıktı. Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında açılan çağrı ile firmalar ürünlerini konteyner kentlerde ürettirecek, kalkınma ajansları ise bu ürünlere uygun atölyeler kuracak. Kadınlar burada hem meslek öğrenecek hem de gelir elde edecek. Afetzedelerin istihdama katılmalarını amaçlayan çağrı için son başvuru 24 Nisan olarak belirlendi.Konteynerlerden dönüştürülecek tesislerde öncelikli olarak kadınlar ve gençlerin girişimcilik ekosistemine adım atmaları sağlanacak. İş fikrini hayata geçirene işletme kurması için makine ve ekipman alımını da kapsayan 300 bin liraya kadar hibeler verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu çağrı ile konteyner ve çadır kentlerde yaşayan kadınların ürettikleri ürünlere alım garantisi verdiklerini bildirdi.