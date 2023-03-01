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Giriş Tarihi: 1.3.2023 15:29 Son Güncelleme: 1.3.2023 15:58

Deprem bölgesindeki hazır giyim üreticilerine fuar kolaylığı

Deprem bölgesindeki hazır giyim ve moda firmalarına önemli bir destek daha geldi. CNR, deprem bölgesinde istihdama ve ihracata ara vermemek için 10 ilin üreticilerine 29 Mart–1 Nisan tarihleri arasında ANFAŞ – Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Hazır Giyim ve Moda Fuarı’na ‘ücretsiz katılım desteği’ sağlayacak.

CEYDA TAYLAN CEYDA TAYLAN
Deprem bölgesindeki hazır giyim üreticilerine fuar kolaylığı

6 Şubat günü, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremle yüzyılın felaketini yaşayan 10 şehrin üreticilerine CNR Holding'den önemli bir destek daha geldi. Başta hazır giyim, kürk-deri konfeksiyon, saraciye ve moda sektörlerinin olduğu, bölgede faaliyet gösteren tüm üreticiler fuarlara ücretsiz katılacak. Şirketin depremzede firmalar için hayata geçirdiği bu kampanya yılsonuna kadar düzenleyeceği tüm fuarlar için geçerli olacak.

Kampanya, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illerindeki hazır giyim, kürk-deri konfeksiyon, saraciye ve moda sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yüzde yüz destek olarak; istihdama, üretime, ticarete ve ihracata önemli katkı sağlayacak.

Başta Rusya olmak üzere Avrupa, Amerika, Orta Doğu'dan gelecek profesyonel alım heyetlerinin konaklama ve uçak biletlerinin şimdiden organize edildiği, 29 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında ANFAŞ–Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Hazır Giyim ve Moda Fuarı için 3 binin üzerinde yabancı satın almacı online bilet aldı. Fuarın toplam ziyaretçi rakamının 10 binin üzerine çıkması planlanıyor.

Fuarda ürün sergileyecek olan depremzede firmalar ve diğer katılımcılar, fuarın nitelikli ziyaretçileri ile uzun soluklu ve kalıcı ticaret anlaşmaları imzalayacak. İmzalanan bu anlaşmaların önemli bir bölümü ise ihracat odaklı gerçekleşecek.

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Deprem bölgesindeki hazır giyim üreticilerine fuar kolaylığı
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