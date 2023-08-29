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Giriş Tarihi: 29.8.2023 14:40

Deprem bölgesindeki hibe desteği 710 milyon liraya yükseltilecek

Deprem bölgesindeki 3 ilde IPARD projelerine verilen hibe desteği 710 milyon liraya yükseltilecek.

AA
Deprem bölgesindeki hibe desteği 710 milyon liraya yükseltilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da IPARD projelerine hibe desteğinin 710 milyon liraya yükseltileceğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, deprem bölgesindeki IPARD projelerine sağlanan hibe artışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yumaklı, "6 Şubat depremlerinden etkilenen, IPARD projelerinin bulunduğu Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya illerimizde yatırım süreci devam eden projelere ilave hibe desteği sağlanacak. 207 projenin 490 milyon lira olan toplam hibe desteği 710 milyon liraya yükseltilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Deprem bölgesindeki hibe desteği 710 milyon liraya yükseltilecek
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