Deprem bölgesindeki KOBİ’lere 4 milyar liralık yeni kredi imkanı

Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğiyle hayata geçirilen "Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

BAKAN KACIR: BÖLGE EKONOMİSİNİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDİYORUZ

Projeyle deprem bölgesindeki KOBİ'lere finansman sağlanacağını belirten Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"KOBİ'lerimize 36 ay vadeli, ilk 24 ayı ödemesiz, kalan 12 ay için faizsiz, 3 eşit taksit imkanıyla 4 milyar lira yeni finansman imkanı sunuyoruz. Kasımda Dünya Bankası işbirliğiyle başlattığımız programda bugüne dek deprem bölgesindeki 39 bin 680 KOBİ'mize toplam 12,8 milyar lira destek verdik. Söz verdiğimiz gibi depremden zarar gören işletmelerimizin yanında olmaya ve bölge ekonomisini yeniden ayağa kaldıracak adımlar atmaya devam ediyoruz."

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında deprem bölgesindeki işletmelerin desteklenmesi için 20 milyar Japon yenlik (yaklaşık 4 milyar lira) kredi anlaşması imzalandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Japonya Büyükelçiliği arasında Nota Değişimi ve Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi, KOSGEB-JICA Kredi Anlaşması imza törenleri, KOSGEB'te gerçekleştirildi.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 6 Şubat'ta asrın felaketi olarak adlandırılan afetle karşılaştığını anımsattı.

Depremin sosyal ve ekonomik açıdan bölgeyi derinden etkilediğini vurgulayan İbrahimcioğlu, "KOSGEB olarak, deprem sonrasında bölgedeki KOBİ'lerin ihtiyacı doğrultusunda birtakım destek programlarımızı hayata geçirdik ve hızlıca bu programları bölge KOBİ'lerinin istifadesine sunduk." ifadesini kullandı.

İbrahimcioğlu, Dünya Bankası ile işbirliği içinde "Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi" kapsamında 450 milyon dolarlık bir kredi anlaşması yaptıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Ekim'de kamuoyuna yaptığı açıklamayla destek programına başvuruları almaya başladıklarını bildiren İbrahimcioğlu, "50 gün gibi kısa bir sürede 75 bin başvuru aldık. 60 bin onaylı başvurudan 40 bin KOBİ'mize ödeme yaptık. Kısa sürede 450 milyon dolarlık destek kredisinin tamamını KOBİ'lerimizin istifadesine sunmuş olduk." diye konuştu.

İbrahimcioğlu, Başkanlık ve JICA işbirliğinde "Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçirdiklerini kaydederek, "İmzaladığımız, 20 milyar Japon yenini içine alan kredi anlaşmasıyla depremden etkilenen ve uygulamaya aldığımız programımıza ilişkin başvuruları onaylanan 11 ildeki KOBİ'lerimizin desteklenmesine devam edeceğiz." bilgisini verdi.