Deprem bölgesine 12 milyarlık yatırım

Depremden etkilenen illerde üretimin devam etmesi ve istihdamın korunması için kolları sıvayan hükümet, Karafiber Elyaf Sanayi tarafından Gaziantep'te gerçekleştirilen selülozik elyaf üretim tesisi yatırımına, proje bazlı devlet yardımı verecek. Söz konusu yatırımın 2.5 milyar liralık kısmını realize ettiklerini söyleyen Karafiber Elyaf Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kara, "Önümüzdeki yıl 1.5 milyarlık kısmını daha hayata geçireceğiz. Tamamlandığında yılda 500 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek. Depremden etkilenen Gaziantepli sanayici olarak yatırım konusunda motivasyonumuz daha da arttı. Şehrimize yeni yatırımlar yapıp istihdamı artırmamız lazım. Bu bizim için bir adım, devamı gelecek" dedi.Yılda 250 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olması planlanan tesis üretiminin yüzde 75'ini ihracat yoluyla satacak. İhracatın önemine dikkat çeken Kara, "Tesiste odundan elyaf üreteceğiz. Tamamen çevreci olan bu ürünün başta tekstil olmak üzere çok geniş bir kullanım alanı var. Hindistan, Pakistan, Çin ve İspanya gibi pek çok ülkeye ürünümüzü ihraç edeceğiz" dedi. Başlangıç tarihi olan 31 Ocak 2019'dan itibaren 8 yıl olarak belirlenen yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek. Gaziantep'te komple yeni yatırım olarak kurulacak tesis için 12 milyar 90 milyon 670 bin 11 liralık sabit yatırım yapılması öngörülüyor. Tesisle öngörülen istihdam 1.000, nitelikli personel sayısı ise 25 olarak tahmin edildi. Yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği, faiz ve kâr payı desteği ve enerji desteği gibi teşviklerden yararlanacak.