Deprem bölgesine 450 milyon $’lık dev kaynak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesindeki KOBİ'lere 450 milyon dolarlık yeni bir Dünya Bankası kaynağını aktaracaklarını müjdeledi. KOSGEB eliyle bölgeye aktarılacak kredilerin hasar tespit durumuna göre kademelendirileceğini belirten Bakan Kacır, "Ağır hasarlılar için 500 bin liraya kadar destek sağlayacağız. 1 çalışanı olan ve hasar görmemiş firmalara dahi destek sağlayacağız. Onların kredi sınırı 120 bin lira olacak" diye konuştu.Medya mensupları ile bakanlıktaki kahvaltı programında bir araya gelen Kacır, deprem bölgesi için önemli bir müjdeyi ilk kez paylaştı. Dünya Bankası'nın 450 milyon dolarlık finansman paketini onayladığını duyuran Kacır, "Zannediyorum finansman paketini 1 ay içinde devreye alırız. KOSGEB'in altyapısı hazır. Bunlar sıfır faizli olacak" ifadelerini kullandı. Kredilerin, ilk 2 yılı geri ödemesiz ve 36 ay vadeli olacağını duyuran Kacır, "Sadece son 12 ayda ödenecek şekilde sıfır faizli olacak" bilgisini paylaştı. Paketin yüzde 10'u kadınların sahip olduğu işletmelere ayrılacak. Detaylara yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilirken, yurt dışından başka kalkınma ajanslarıyla da ilave kaynaklara yönelik görüşmelerin yapıldığı aktarıldı.Medya mensupları ile buluşmasında pek çok başlığa değinen Bakan Kacır, yeni süreçte kendilerine en az Togg kadar etki yapacak 12 proje hedefi belirlediklerini, bunun da birinin uzay alanında olmasını arzuladıklarını duyurdu. "Çip konusunda Katar'la yürüttüğümüz bir işbirliği var" diyen Kacır, Katar'ın teklifiyle Türkiye'de yeni bir adım atacaklarını belirtti. Kacır, 65 nanometre çiplerin Türkiye'de üretileceğini ve projenin ortak yatırım olduğunu vurguladı. Proje bütçesinin ise 60 milyon doların üzerinde olacağı bildirildi.TOGG'UN teknolojik bir yol haritası olduğunu aktaran Kacır, 3 yıl içinde yerlilik oranını yüzde 68'e yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. Elektrikli araçların yurt genelindeki şarj istasyonlarına ilişkin de son bilgileri paylaşan Kacır, "Şarj cihazlarını 81 ilin tamamına bu yıl sonu itibarıyla yaygınlaştırmış olacağız" bilgisini paylaştı. Hizmete alınan soket sayısı 1.662 olarak açıklanırken, bunun yaklaşık 1.000 istasyona denk geldiği belirtildi. Şarj cihazlarının tüm ilçe ve tüm şehirlerarası istasyonlarda yer alacağını da ifade eden Kacır, yıl sonuna kadar 20 bin Togg'un piyasaya sürüleceğini de kaydetti.