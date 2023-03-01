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Giriş Tarihi: 1.3.2023 16:11

Deprem bölgesine 450 milyon lira ek kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek kaynak olarak 450 milyon lira periyodik pay aktardıklarını bildirdi.

AA
Deprem bölgesine 450 milyon lira ek kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremzede vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek kaynak aktarıldığını bildirdi.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ek kaynak olarak 450 milyon lira periyodik pay aktardık. Böylece depremin ardından aktardığımız kaynak tutarı 1 milyar 60 milyon liraya ulaştı."

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Deprem bölgesine 450 milyon lira ek kaynak aktarıldı
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