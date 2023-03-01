Deprem bölgesine 450 milyon lira ek kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremzede vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek kaynak aktarıldığını bildirdi.
Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ek kaynak olarak 450 milyon lira periyodik pay aktardık. Böylece depremin ardından aktardığımız kaynak tutarı 1 milyar 60 milyon liraya ulaştı."
Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ek kaynak olarak 450 Milyon TL periyodik pay aktardık.— Derya Yanık (@deryayanikashb) March 1, 2023
Böylece depremin ardından aktardığımız kaynak tutarı 1.60 Milyar TL'ye ulaştı.