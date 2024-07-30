Deprem bölgesine 600 milyon $ finansman

Dünya Bankası, depremden etkilenen bölgelerde mikro işletmelerin yeniden canlandırılması için Türkiye'ye sağlanacak 600 milyon dolarlık finansmanı onayladı. Bankadan yapılan açıklamada, Türkiye Küçük Sanayi Siteleri Yeniden İnşa ve Bölgesel Ekonomik Toparlanma Projesi'nin amacının, depremlerden etkilenen 11 ilin dördünde ekonomik faaliyetin yeniden canlandırılmasına yardımcı olmak olduğu belirtildi. Buna göre, projeyle el sanatı ürünleri veya mal üretimi yapacak veya hizmet sağlayacak 1600 mikro işletmeye ev sahipliği yapacak 7 küçük sanayi sitesinin kurulması finanse edilecek. Küçük sanayi sitelerinin bünyelerinde faaliyet gösterecek mikro işletmelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla güneş enerjisinden elektrik üretileceği ve bu sayede karbon emisyonlarında yıllık tahmini 147 bin 30 ton azalım sağlanmasının beklendiği kaydedildi.Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, proje ile ilgili olarak bankanın depremden etkilenen toplulukların yeniden inşası çabalarında Türkiye'yi desteklemeye kararlı olduğunu belirterek, "Yaşanan devasa yıkım karşısında devam eden çabaların uzun yıllar alacağını ve önemli miktarda kaynak gerektireceğini çok iyi biliyoruz. Bu proje depremden etkilenen bölgelerdeki geçim kaynaklarını yeniden tesis etme ve ekonomik toparlanmayı sağlama yönündeki çabalarımızın devamı niteliğindedir" değerlendirmesinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu krediyle birlikte ülkemiz için 2024 yılı içinde Dünya Bankası tarafından onaylanan finansman tutarı 3,7 milyar dolara yaklaşmıştır" dedi.