Deprem bölgesine iş makineleriyle destek veriyorlar

"67 ADET PERSONEL İŞ MAKİNESİ VE EKİPMAN İLE DESTEK VERMEKTEYİZ"

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız. Bölge Müdürlüğümüz deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine; 3 Adet - Treyler, 7 Adet - Pick-up, 6 Adet - Ekskavatör, 24 Adet - Kamyon, 6 Adet - Jenaratör, 13 Adet - Yatakhane Treyleri, 2 Adet - Yemekhane Treyleri, 1 Adet - Kamyonlu Vinç, 2 Adet - Minibüs, 2 Adet - Akaryakıt Tankeri, 1 Adet - Seyyar Tamir Aracı, 1 Adet - Büro Treyleri, 67 Adet - Personel iş makinesi ve ekipman ile destek vermekteyiz" denildi.