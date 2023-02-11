Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Deprem bölgesine iş makineleriyle destek veriyorlar
Giriş Tarihi: 11.2.2023 11:15

Deprem bölgesine iş makineleriyle destek veriyorlar

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesinde iş makineleri ve personelleri ile arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

İHA
Deprem bölgesine iş makineleriyle destek veriyorlar

Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm Türkiye seferber olurken, Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri de bu seferberliğe katıldı. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler deprem bölgesindeki çalışmalara destek oluyor.

"67 ADET PERSONEL İŞ MAKİNESİ VE EKİPMAN İLE DESTEK VERMEKTEYİZ"

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız. Bölge Müdürlüğümüz deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine; 3 Adet - Treyler, 7 Adet - Pick-up, 6 Adet - Ekskavatör, 24 Adet - Kamyon, 6 Adet - Jenaratör, 13 Adet - Yatakhane Treyleri, 2 Adet - Yemekhane Treyleri, 1 Adet - Kamyonlu Vinç, 2 Adet - Minibüs, 2 Adet - Akaryakıt Tankeri, 1 Adet - Seyyar Tamir Aracı, 1 Adet - Büro Treyleri, 67 Adet - Personel iş makinesi ve ekipman ile destek vermekteyiz" denildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem bölgesine iş makineleriyle destek veriyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA