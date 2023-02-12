Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Deprem bölgesine yardım götürecek yük gemisi Bodrum Limanı'nda
Giriş Tarihi: 12.2.2023 12:13

Deprem bölgesine yardım götürecek yük gemisi Bodrum Limanı'nda

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım malzemeleri nakledecek yük gemisi Bodrum Limanı'na yanaştı.

AA
Deprem bölgesine yardım götürecek yük gemisi Bodrum Limanı’nda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde Pendik AnadoluPort Limanı'ndan kalkan ve Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırılan "Transfighter" adlı gemiye, Bodrum ve Yunanistan'dan toplanan yardım malzemeleri yüklendi.

Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle gemiye 5 tır ve 184 palet yardım malzemesi ekiplerce iş makinesi ve forkliftle taşındı. Gemide ağır iş makineleri ve araçların yanı sıra konteyner, yaşam malzemeleri, gıda, ilaç ve su gibi yardımların da bulunduğu gözlendi.

Bodrum Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş, gazetecilere, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yardım malzemelerinin yüklendiği geminin gün içerisinde limandan ayrılacağını söyledi.

Geminin Bodrum Limanı'nın ardından Antalya ve Mersin limanlarına da uğradıktan sonra yardımları deprem bölgesine götüreceği belirtildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem bölgesine yardım götürecek yük gemisi Bodrum Limanı'nda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA