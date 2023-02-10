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Giriş Tarihi: 11.2.2023

Deprem bölgesine yardım hız kesmiyor

Deprem bölgesine yardım hız kesmiyor
Şirketler ve sivil toplum kuruluşları bölgeye nakdi ve ayni yardımda bulunmaya devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) 12 TIR yardım gönderirken, ilk aşamada acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan 25 TIR'ı bölgeye ulaştıran İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yardımın devamı çağrısında bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu da, halka açık şirket, yatırım ortaklığı ve aracı kurumların bağış yapma koşullarını gevşetti. İstanbul Ticaret Borsası deprem bölgesine konteyner köyü kuracağını açıklarken, Trendyol, 40 TIR ve 10 kargo uçağı ile malzeme gönderdi. Migros'un bölgeye ilettiği TIR sayısı 30'a ulaştı. NG Grup, AFAD'a 5 milyon TL nakdi bağışta bulunurken, RAMS Türkiye'nin yardım malzemeleri ile yüklü 20 TIR'ı bölgeye gönderildi.
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Deprem bölgesine yardım hız kesmiyor
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