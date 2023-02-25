Deprem evleri için yeterli çelik var

TürkiyeÇelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, sektörün Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerde yapımına başlanacak deprem konutları için gereken inşaat demiri ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyanın en büyük inşaat çeliği ihracatçılarından olduğunu belirten Yayan, deprem bölgesinde olup da çalışmasını bir süre askıya alan kuruluşların büyük kısmının çalışmaya başladığını ifade etti.Yayan, afet bölgesinde 5 demirçelik fabrikası bulunduğunu, bunlardan 3'ünün faaliyete geçtiğini ve diğer 2'sinin de birkaç güne kadar faaliyete geçeceğini bildirdi. Deprem konutları için ilk 4 aylık sürede 4 milyon ton inşaat demirine ihtiyaç duyulacağının ifade edildiğini anlatan Yayan, "Sektörümüz, ihtiyaç duyulan inşaat çeliğini hiç sorun yaşamadan karşılayacak kapasitede" dedi.YAYAN, depremden sonra inşaat çeliği fiyatlarında artış yaşandığı iddialarına da "İskenderun Demir-Çelik'in durması bahane edilerek, İskenderun'la ilgili olmayan konuları oraya yüklemeye çalışıyorlar. Orası yassı demir üretiyor, inşaat demiri üretmiyor. Gerekçesi olmayan hiçbir fiyat artışı olmuyor" yanıtını verdi. Depremde yıkılan binaların enkazından çıkarılacak demirin geri dönüştürüleceğini anlatan Yayan, "Hurda demirin tonu da 450 dolar. Kimse onu israf etmez" diye konuştu.