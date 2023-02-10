Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Deprem fırsatçılarına 84.9 milyon TL ceza
Giriş Tarihi: 11.2.2023

Deprem fırsatçılarına 84.9 milyon TL ceza

Deprem fırsatçılarına 84.9 milyon TL ceza
Türkiye'yi derinden sarsan asrın deprem felaket sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen firmalara ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı, yurttaşlardan gelen fahiş fiyat artışı yapıldığı şikayetleri üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirdi. Yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem fırsatçılarına 84.9 milyon TL ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA