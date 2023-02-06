Deprem gaz ve elektrik hatlarını da vurdu

Kahramanmaraş merkezli deprem doğalgaz ve elektrik hatlarına da zarar verdi. BOTAŞ, Kahramanmaraş-Gaziantep doğalgaz iletim hattında oluşan hasar sonucunda Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve bu illere bağlı Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğalgaz akışını durdurdu. Adana'da açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkoğlu ilçesinde doğalgaz ana iletim hattımızda kopma meydana geldi. Bu hattımız Maraş başta olmak üzere Gaziantep, Hatay ve Kilis'e doğalgaz taşıyan ana iletim hattımız. Ekiplerimiz hattı onarmaya çalışıyor" dedi.Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'de (TEİAŞ) yaklaşık 30 trafo merkezinde de hasar meydana geldi. Enerji Bakanı, "Mobil santrallerimizi bölgeye sevk ettik. Özellikle hastane, aşevi, fırın gibi tesislerde doğalgaz ve enerjiyi gerek CNG taşıma yöntemiyle gerekse mobil jeneratörlerle sağlamaya çalışacağız" diye konuştu. Aksa Doğalgaz da şirketin dağıtım bölgeleri içinde yer alan 9 ilde doğalgaz kaçak tarama işlemlerinin sürdüğünü belirtti.Enerji Piyasası Düzenle me Kurumu (EPDK), akaryakıt dağıtıcı ve bayi dernekleriyle görüşüldüğünü, deprem bölgesinde akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi. EPDK'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Depremden zarar gören ya da etkilenen bütün akaryakıt istasyonlarının otomasyon sistemlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri 30 gün süre ile ertelenmiştir. Deprem bölgesinde elektrik kesintisi yaşanmaması, olası bir kesinti halinde sorunun hızla giderilebilmesi için ilgili bütün dağıtım ve tedarik şirketleriyle görüşülmektedir."KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, yaptığı yazılı açıklamada, "Deprem, Akkuyu NGS sahasının bulunduğu bölgede yaklaşık 3 şiddetinde hissedilmiştir. Uzmanlarımız sahamızda bulunan bina, ekipman ve vinçlerde bir hasar tespit etmemiştir. Sahada inşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir" dedi.