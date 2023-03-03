Deprem illerine krediye muafiyet

11 ilde yaşanan asrın felaketinde yaralar sarılmaya çalışılırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bankaların deprem bölgelerine verdiği kredilerde bazı muafiyetler sağlayarak yeniden imar faaliyetlerini destekleyecek. TCMB tarafından alınan karara göre, ağustos sonuna kadar kullandırılacak kredilerde zorunlu karşılıklar ve menkul kıymet tesisi düzenlemelerinde değişikliklere giderek bazı muafiyetler tanındı.Deprem bölgesinde yerleşik kişi veya şirketlerle iş yaptığını veya depremden etkilendiğini kanıtlayan kişilere kullandırılan kredilerin bu yönetmelik kapsamında olacağı belirtildi. Depremin vurduğu bölgede altyapı veya altyapı yeniden inşasında yer alan firmalara kullandırılan krediler de bankaların tahvil ve zorunlu karşılık tutma düzenlemelerinden muaf tutulacak. Halkbank'ın, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki esnaf ve sanatkârların kredi borçlarını ertelemesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.Karar ile depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde faaliyet gösteren işleri ve işletmesi zarar gören veya faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkarların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında kredi borçları ertelenmişti.HALKBANK'IN esnaf ve sanatkârlarayönelik faiz veyahibe desteklerindenfaydalanma şartı 5yıldan 3 yıla indirilirken,75 bin liranınaltındaki desteklerdensüre beklemedenyararlanmanınönü açıldı. Değişikliköncesinde esnaf vesanatkarlar, Halkbank'ınfaiz veyahibe desteklerinden5 yılda bir yararlanabiliyordu.KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen bölgede, Kredi Garanti Fonu (KGF) başvurularında "Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu yoktur" yazısı 1 Nisan 2024'e kadar aranmayacak. KGF'ye sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. Yararlanıcıların 6 Şubat'tan önce kefalet verilmiş kredilerinin 1 Nisan 2024'e kadar yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması işlemlerinde ödemesiz süreler 6 ay uzatıldı.