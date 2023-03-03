Deprem illerine krediye muafiyet

11 ilde yaşanan asrın felaketinde yaralar sarılmaya çalışılırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bankaların deprem bölgelerine verdiği kredilerde bazı muafiyetler sağlayarak yeniden imar faaliyetlerini destekleyecek. TCMB tarafından alınan karara göre, ağustos sonuna kadar kullandırılacak kredilerde zorunlu karşılıklar ve menkul kıymet tesisi düzenlemelerinde değişikliklere giderek bazı muafiyetler tanındı.
IŞ YAPANI DA KAPSIYOR
Deprem bölgesinde yerleşik kişi veya şirketlerle iş yaptığını veya depremden etkilendiğini kanıtlayan kişilere kullandırılan kredilerin bu yönetmelik kapsamında olacağı belirtildi. Depremin vurduğu bölgede altyapı veya altyapı yeniden inşasında yer alan firmalara kullandırılan krediler de bankaların tahvil ve zorunlu karşılık tutma düzenlemelerinden muaf tutulacak. Halkbank'ın, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki esnaf ve sanatkârların kredi borçlarını ertelemesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.
HALKBANK ERTELEDİ
Karar ile depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde faaliyet gösteren işleri ve işletmesi zarar gören veya faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkarların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında kredi borçları ertelenmişti.
DESTEK İÇİN 5 YIL BEKLEMEK YOK
HALKBANK'IN esnaf ve sanatkârlara
yönelik faiz veya
hibe desteklerinden
faydalanma şartı 5
yıldan 3 yıla indirilirken,
75 bin liranın
altındaki desteklerden
süre beklemeden
yararlanmanın
önü açıldı. Değişiklik
öncesinde esnaf ve
sanatkarlar, Halkbank'ın
faiz veya
hibe desteklerinden
5 yılda bir yararlanabiliyordu.
KGF BAŞVURULARINDA 'VERGİ VE SGK BORCU YOKTUR' YAZISI ARANMAYACAK
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen bölgede, Kredi Garanti Fonu (KGF) başvurularında "Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu yoktur" yazısı 1 Nisan 2024'e kadar aranmayacak. KGF'ye sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. Yararlanıcıların 6 Şubat'tan önce kefalet verilmiş kredilerinin 1 Nisan 2024'e kadar yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması işlemlerinde ödemesiz süreler 6 ay uzatıldı.