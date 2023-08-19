Deprem konutları tek tek tamamlanıyor! 7 köyde 310 ev yapılıyor

6 Şubat'ta yaşanan ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yeniden inşa çalışması sürüyor. Toplam 7 köyde 310 köy evi projesinin yüzde 70'i tamamlandı.

Köy evleri İnşaatları Saha Şefi Akan Bilir, 47 tane köy evi ile 10 tane ahırın bulunduğu Gedik Mahallesi'nde kaba inşaatların yüzde 60'ının bittiğini ve ince inşaatlara geçildiğini belirtti. İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmalar yoğun olarak sürüyor.