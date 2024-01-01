Deprem konutlarının yolları hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremden etkilenen yollar için 2023'te 6.3 milyar lira harcandığını, 2024'te ise bu rakamın 12 milyar lira olmasının planlandığını söyledi. Malatya İkizce TOKİ Yolları Yapım İşi Şantiyesi'nde açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Deprem bölgesi karayolları yol ağında bulunan 9 bin 176 kilometrelik yolun sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluşmuştu. 11 ilimizde ulusal yol ağımızın yüzde 98'i depremden herhangi bir zarar görmemişti" ifadelerini kullandı.Depremin ilk gününden itibaren bölgeden tahliyelerin yapılması ve yollanan yardımların bölgeye intikali gibi çok kritik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Havayollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. AFAD Yönetim Merkeziyle koordineli olarak havayoluyla birlikte kara, deniz ve demiryoluyla 1 milyon üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik" şeklinde konuştu.Rezerv Alanların İmar ve Bağlantı Yollarının sorumluluğunun Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiğini anımsatan Uraloğlu, "5 ilde 10 ayrı kesimde 38 bin konutun toplam 180 km uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirdik. Toplam proje bedeli 15 milyar TL olan işlerde, yapım çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hatay'da 15 bin 885 konut için toplam 58.6 km imar ve 10.6 km bağlantı yolu, Osmaniye'de 1.820 konut için 7.1 km, Şanlıurfa'da 3 bin 252 konut için 37.9 km, Diyarbakır'da 6 bin 40 konut için 25.9 km imar ve bağlantı yolunda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.Kara, hava demir yolu ağlarıyla bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumunda olan Malatya'da 21 yılda dev yatırımların yapıldığını belirten Uraloğlu, "9 milyar 321 milyon lira proje tutarıyla tam 14 adet projemizin yapımına azimle devam ediyoruz" diye konuştu.