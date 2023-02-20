Deprem nedeniyle ertelenen Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi 21-22 Mart’ta yapılacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak zirve 2 gün sürecek.

Daha önce 15-16 Şubat'ta yapılması planlanan ancak "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen etkinlik, 21-22 Mart'ta kapılarını açacak.

İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen zirvede, yerli ve milli savunma sanayisi temsilcileri ağırlanacak.

Etkinlikte, savunma sanayisi temsilcilerinin sınır güvenliği alanındaki yeni projeleri tanıtılacak. Uzmanların hava, kara ve deniz sınırlarındaki öncelikli gündemleri masaya yatıracağı MRBS'de ayrıca Türkiye'deki uzay çalışmalarının geleceği de tartışılacak.

Zirvede yerli ve milli üreticiler, ihracat potansiyeli taşıyan ürünlerini yabancı ülke temsilcileriyle buluşturma fırsatı da yakalayacak.