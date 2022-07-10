Deprem, sel, yangın yaralarını TOKİ hızla sarıyor! Yıl sonuna kadar tüm afet konutları teslim edilecek





Bu kapsamda Elâzığ, Malatya, İzmir, Giresun, Rize, Sinop, Bartın, Antalya ve Muğla'da toplamda AFAD kapsamında 40 bin konut ve köy evi, bin 900 iş yeri, 2 bin 200 ahır ve sosyal donatıları inşa edilmiş olup bir kısmının inşaatı da hâlen devam etmektedir.