Deprem tahvili hemen hayata geçirilebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Körfez'den yatırım hamlelerinin orta-uzun vadeli olacağını ve bakanların kendi sektörleri ile ilgili projelerini muhataplarıyla birlikte çalışacaklarını belirtti. Körfez ülkelerinin geri kalanlarıyla da önümüzdeki dönemde yeni bir ziyaret planı olabileceğini aktaran Yılmaz, "Körfez'den cidden iyi neticeler çıktı. Altyapısı hazırlanmış belli bir olgunluğa getirilmiş konular Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile birlikte sonuca ulaşmış oldu" diye konuştu. Doğrudan yatırım anlamına gelecek bazı yatırımların satışı ile ilgili birçok spekülasyonun olduğuna dair söylentilere yanıt veren Yılmaz, "Ağırlıklı olarak doğrudan yatırım zaten proje bazlı. Enerji ağırlıklı yatırımlar olacak. Yenilenebilir enerjiye yatırım yapılacak. Sonuçta kazan-kazan ilişkisi diyelim. Ağırlıklı kısmı FDI dediğimiz doğrudan yatırım" ifadelerini kullandı.Yatırımlarla ilgili bir takvim bulunmadığının da altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti: "Bir kısmı hemen sonuçlanacak. Bir kısmı zaman istiyor. Mesela ihracat finansmanı diyelim o çok kolay. Veya deprem tahvili hemen olabilecek şeyler. Bir de bazı projelerde öteden beri müzakere ile olgunlaşmış belli bir seviyeye gelmiş işler daha hızlı devreye girecek."KÖRFEZ'DEN gelen kaynakların nasıl yönlendirileceği sorusuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kaynak özellikle ihracatçılarımızı bayağı rahatlatacak. İhracat finansmanı kısmı. En önemli meselelerimizden biri ihracatı, turizmi her türlü döviz kazandırıcı faaliyeti teşvik etmek, desteklemek" şeklinde yanıt verdi.