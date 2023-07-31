Deprem ve seçime rağmen rekorlar devam etti

Türk turizm sektörü rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Bu yıl yaşanan büyük deprem felaketi ve ardından yaşanan seçim sürecine rağmen turist sayısında yukarı yönlü ivmeyi sürdüren sektör, yeni bir rekora imza atmayı başardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaştığı turizm istatistiklerine göre yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 22 milyon 945 bine çıktı. Bu dönemde turizm gelirleri de bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 21 milyar dolar oldu. Kişi başı gecelik gelir ise 89.2 dolardan yüzde 11'lik artışla 99.9 dolara yükseldi.Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 6 aylık verileri paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2023 için 60 milyon ziyaretçi hedefi koyduklarını belirterek, ilk 6 ayda 22 milyon 945 bin ziyaretçinin ağırlandığını ifade etti. Bakan Ersoy, gelir bazında bu yıl koydukları 56 milyar dolarlık hedefin 21 milyarının yılın ilk yarısında elde edildiğini kaydetti. Türkiye'nin hem seçim hem de deprem gibi iki zorlu süreç yaşadığını anlatan Bakan Ersoy, "Ona rağmen 6 ay başarılı geçti. İkinci yarıyıl daha da iyi" dedi.Yüksek gelir grubundaki bazı otellerde beklenen doluluk oranlarının yakalanamadığını anlatan Bakan Ersoy, bunun dört sebepten kaynaklandığını belirterek, şunları kaydetti: "Erken rezervasyonun deprem ve seçim zamanına denk gelmesi, iklim değişikliği nedeniyle soğuk havanın haziran ayına kadar uzaması, özellikle Rusça konuşulan ülkelerden gelenlerin Türkiye'den konut alması ve bunları kiralaması, dünyada yaşanan resesyonun etkilerinin devam etmesi. Odaları doldurmanın yolu ise pazar çeşitlemesi. Bunun için Turizmi Geliştirme Ajansı (TGA) 200 ülkede tanıtım yapıyor. Gelişmekte olan pazarlara odaklandık. Dijital pazarlamada ilk 20'ye giremeyen Türkiye son 5 yılda 2. sıraya kadar yükseldi." Otellerin doluluk oranlarının düşük olmasına rağmen gelirlerinin geçen yılı aştığını anlatan Bakan Ersoy, "Temmuzda 7 milyon yabancı ziyaretçi gelmiş. Yurtdışındaki gurbetçileri de eklediğimizde 8 milyonu aşıyor. Ağustos doluluk oranları temmuzdan daha yüksek. Eylülde bu oran daha da artacak" dedi.Bakan Ersoy, bu sene Michelin Rehberi'nin İzmir ve Bodrum'u da değerlendireceğini, 9 Kasım'da yapacakları tanıtımda hem İstanbul'daki hem de İzmir, Çeşme, Alaçatı ve Bodrum'daki yıldız almaya layık görülen mekânların açıklanacağını aktardı. Sürdürülebilir turizmde de hızlı ilerlediklerini belirten Bakan Ersoy, "4 bin 132 otel sürdürülebilirlik belgesi aldı. Türkiye konaklama sektöründe sürdürebilirlik belgesi aşamasında birinci sıraya geldi. Yarışa geç başladık ama herkesin önüne geçtik" dedi. Ayasofya Cami ve Galata Kulesi'nde bu yıl restorasyon çalışması yapacaklarını anlatan Bakan Ersoy, "Ayasofya, cami olarak ibadete açılmasından bu yana 21 milyon ziyaretçi ağırladı. Restorasyonu camiyi kapatmadan yapacağız" diye konuştu.Günübirlikkiralamalarla ilgili yeni mevzuat çalışması yaptıklarını anlatan Bakan Ersoy, "Günü birlik kiralama, dünyanın hemen her yerinde var. Biz de bu sisteme karşı değiliz. Bu da turizmin bir parçası. Ancak bunun kontrol edilmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi için vergilendirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda özel bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Günübirlik kiralama yapılan evlere belgelendirme şartı getireceğiz. Bu evleri kiralayanlar, konaklayan kişileri bildirmek zorunda olacak, buradan elde ettikleri gelir de vergilendirilecek" dedi.