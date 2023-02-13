Depremden sağlam çıkan TOKİ konutlarının sakinleri yaşadıklarını anlattı

Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler, TOKİ konutlarında hasara yol açmadı.

TOKİ eliyle yaptırılan, Adana'da 21 bin 154, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323 olmak üzere 32 bin 495 binada yapılan kontrollerde herhangi bir yıkım ya da yapısal hasar olmadığı tespit edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde 2008'de yaptırılan 730 konuttan birinde ailesiyle yaşayan Tarık Yavuz, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır bu dairede ikamet ettiklerini söyledi.

Söz konusu iki büyük deprem sırasında evde olduklarını belirten Yavuz, binada ve evin içinde bir hasarın olmadığını ifade etti.

Yavuz, "Buradaki TOKİ'de oturan kimse 'Evimde camım, televizyonum düştü' demez. Hiçbir zararımız yok. Depremden iki gün sonra gelip binaları kontrol ettiler. Kontrol sonucunda binalarımızda hiçbir sorunun olmadığını söylediler. Bunu da raporlayıp 'Evinizde oturabilirsiniz.' dediler. İlk depremde dahi dışarıya çıkmayıp geceyi evde geçirdik. Evin içinde bir zarar olmayınca dışarı çıkma ihtiyacı da duymadık." dedi.

Yavuz, kentte yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, depremde iki yakınını kaybettiğini ifade etti.

Tuba Ünsal, ilk sarsıntının şiddetiyle uyanıp aile bireyleriyle güvenli alanda bekledikten sonra dışarı çıktıklarını söyledi.

Ünsal, evlerinde sorun olmadığı için oturmaya devam ettiklerini dile getirdi.