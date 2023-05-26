Depreme karşı güçlendirme çalışmaları çalıştayla ele alınacak

DEGÜDER olarak, olası Marmara depreminde hasar alması beklenen konutların önemli bir kısmının yapısal güçlendirmeyle kurtarılabileceğini kaydeden Türkkan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu binalar için çözüm olarak gösterdiğimiz güçlendirme yönteminin yıkıp yeniden yapmaya göre çok daha hızlı ve düşük maliyetli olduğunu savunuyoruz. Depreme karşı binalarımızı emniyetli hale getirmek ve olası hasarların önüne geçmek için vakit kaybetmeden ortak bir çalışmayla idari ve hukuki engeller kaldırılıp yapısal güçlendirme işlemleri hızlandırılmalıdır. Bu doğrultuda İstanbul'daki mevcut yapı stokunu göz önüne alarak belediyeler ile iş birliği yapmak ve yapısal güçlendirme önündeki engellere çözüm aramak isteğindeyiz. Çalıştayı bu amaçla düzenliyor ve tüm paydaşlarımızı harekete geçirmek istiyoruz."