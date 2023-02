Depreme rağmen yatırıma devam

11 ili sarsan ve on binlerce kişinin can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine rağmen iş dünyası bölgeye yatırımdan vazgeçmedi. Depremin yol açtığı yaraları sarmak için canla başla çalışan ve fabrikasında sabahlayan patronlardan ardı ardına 'yatırımdan vazgeçmeyeceğiz" açıklamaları geliyor. Hedefleri ise bir an önce depremin yarattığı büyük enkazı kaldırıp, yerine yeni fabrikalar kurarak üretime devam etmek. "Bugüne kadar ekmeğimizi kazandığımız bu kentlerin hayalet şehir olmasına asla izin vermeyeceğiz. Hasar gören fabrikalarımızı onaracağız, yıkılanların yerine daha iyisini yapacağız" diyen sanayiciler SABAH'a ayağa kalkma planlarını anlattı...Kahramanmaraş'ın önde gelen sanayicilerinden Kadir Kurtul, asrın felaketinin ilk gününden bu yana tesislerinde sabahlıyor. 9 ayrı yerde yaptığı üretimle 5 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Kurtul, "Şehrimizde büyük bir yıkım oldu, elbirliği ile yaralarımızı sarıyoruz. Tesislerimizin tamamı hasarlı, peyderpey üretime başlayacağız" dedi. İplik ürettikleri bir fabrikanın depremde yanarak kül olduğunu anlatan Kurtul, bunun yerine daha iyisini daha rekabetçisini kuracağını söyledi. Kurtul, şöyle devam etti: "Tesislerimizde temizlik, tadilat ve tamiratlar sürüyor. Ancak yanan ve kullanılamaz duruma gelen bir fabrikamız var. Orada 300 kişi çalışıyordu. Hemen yerine yenisini kurmak istiyoruz. Çünkü biz sadece kendimizi değil, çalışanlarımızı, şehrimizi ve ülkemizi de düşünüyoruz. Burada iş sahası yaratmazsak, büyük göçün önüne geçemeyiz. Enkazı kaldırıyoruz, iş makinaları aralıksız çalışıyor. Fabrikada kullanılacak makinaları sipariş etmek için görüşmelere başladık. 40 milyon dolarlık yatırımla daha modern bir tesis kuracağız, kararlıyız."Dünyaca ünlü birçok markanın en büyük tedarikçileri arasında yer alan Gelişim Grubu da Adıyaman'daki tesisini bir-iki ay içinde yeniden üretime almak için çalışıyor. Depremden etkilenen tesislerini daha da büyütüp istihdamını artırmaya karar verdiklerini söyleyen Gelişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay, Adıyaman'da 414 çalışanlarının olduğunu, ilave tesisin devreyle girmesiyle buradaki çalışan sayısını önümüzdeki yıl 750'ye çıkaracaklarını vurguladı. Depremin ardından ildeki varlıklarını daha da artırmaya karar verdiklerini söyleyen Akçay, "Bizim için en kolayı terk edip gitmek olurdu. Ancak asla böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Hatta varlığımızı daha nasıl artırabiliriz onun planlarını yapıyoruz. Bir Konyalı olarak bu şehirde kapasitemi daha da artırmak istiyorum" diye konuştuPaslanmazçelik, teflon ve granit tencere tava üretimi yapan OMS'nin de Adıyaman Gölbaşı'nda bulunan tesisleri depremden hasar gördü. Memleketleri Adıyaman'da kurdukları fabrikada 320 kişiye iş imkânı yarattıklarını söyleyen OMS Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger, depremden etkilenen illerde istihdamın devamının büyük önem taşıdığını anlattı. Kendi tesislerinin depremden hafif zarar gördüğünü söyleyen Özger, "Güçlendirme yapacağız. Burada üretim ve istihdam konusu çok önemli. Bu nedenle göçün önüne geçilmeli. Çalışanlara yapılacak destekleri önemli buluyorum" diye konuştu.EnerjiSA Enerji, 2023'te yapacağı 15 milyar TL'lik yatırımın önemli bir bölümünü depremden etkilenen Toroslar bölgesine yapacağını açıkladı. Şirketin CEO'su Murat Pınar, "Yatırımlarımızı geçen yıla göre üç katına çıkarmaya karar verdik. Söz konusu yatırımın büyük bölümünü depremden etkilenen şebeke modernizasyonu, teknoloji ve akıllı şebeke uygulamalarıyla Toroslar bölgesine aktaracağız" dedi.Kahramanmaraş'ta beş ayrı işletmesinde üretim yapan Arıkan Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan da "İşimizin başındayız, tesislerimizi ayağa kaldırmak ve memleketimizi bırakmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz sanayiciler bu konuda kararlıyız" dedi. Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Mahmut Arıkan, şunları kaydetti: "Bizim beş işletmemizden biri kullanılmaz hale geldi. Bunun yerine yenisini yapacağız. Herhangi bir üretim ve istihdam kaybına müsaade etmeyeceğiz. Bu tesisimiz yaklaşık 120 kişiye istihdam sağlıyordu. Şehrin yaralarının sarılması için istihdamın devamının da önemli olduğuna inanıyorum." Sanayicinin üretime ve yatırıma devam etmek için motivasyonunun yüksek olduğunu anlatan Arıkan, "Ancak sanayiciler olarak devlet desteğine ihtiyacımız var. 5084 sayılı Teşvik Yasası yürürlüğe alınmalı. Devlet bugün sanayiciye 1 verirse 2 yıl sonra 10 olarak geri alır. Bu zor günleri elbirliği ile atlatabiliriz" diye konuştu.Deprem felaketiyle aksayan üretim ise yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Merinos Halı Gaziantep'teki fabrikasında üretime kaldığı yerden devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli KİPAŞ Holding'in kimi tesislerinde üretim başlarken, zarar görenlerle ilgili çalışmalar sürüyor. 4 gün üretime ara veren Mutlu Makarna ise şu anda kapasitesini yüzde 90'lara kadar çıkardı. Osmaniye merkezli Baştuğ Şirketler Grubu, 20 Şubat itibarıyla da 24 saat çalışma düzenine geçti. 1 Mart itibarıyla yönetim kadrosunun işbaşı yapacak olan Matesa Tekstil Sanayi 3 aya kadar üretime başlamayı planlıyor. Şirikçioğlu Mensucat ise 2 işletmesinde üretime başladı. Erdem Tekstil Sanayi ise yatırımı tamamlayıp birkaç ay sonra orada üretime başlamayı planlıyor.