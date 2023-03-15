Depremin izini üretimle silecekler

Hatay'da depremin yaralarını sarmak adına hayatın her alanına dokunmak için yoğun çaba harcanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi (MOBSAN) Kooperatifi'nin ortak projesi olan Antakya MOBSAN'ın endüstriyel 100 fabrikasının depremde zarar görmediği ortaya çıktı. Geçen yıl 150 milyon dolar ihracat yapan MOBSAN, depremin izini üretimle silmeye çalışıyor. MOBSAN fabrikaları ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile AFAD ve Kızılay'ın lojistik üssü haline getirildi. MOBSAN Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Güzel, "15 gündür faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yaralarımızı çalışarak sileceğiz" dedi.Güzel, fabrikalarda ortalama 5 bin çalışan bulunduğunu, çalışan işçilerin yüzde 60'ının gitmediğinin belirlendiğini söyledi. "Yüzde 40'lık bir kaybımız var ama giden işçilerimiz ile görüşmelerimiz devam ediyor" diyen Güzel, şöyle konuştu: "Önümüzdeki hafta yüzde 20'sinin geri döneceğini bilgini aldık. Amacımız deprem olmadan önceki kadromuza geri dönebilmek. MOBSAN arazisi içerisinde gelecek olan personelin konaklaması için 500 taneden oluşan konteyner kent kurma kararı aldık."MOBSAN'daki 100 fabrikada zigon sehpa, koltuk, yemek ve yatak odası gibi her çeşit mobilya üretimi yapıldığını anlatan Güzel, "150 milyon dolarlık bir ihracat kapasitesine sahibiz. 15 gündür faaliyetimize devam ediyoruz. Özellikle yurtdışı siparişlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.Bölgeye sevk edilen su, gıda, giyecek, hijyen ürünü gibi birçok farklı kategorideki yardım, AFAD koordinasyonunda Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesine (MOBSAN) kurulan lojistik merkezinden ulaştırılıyor. Güzel, "Fabrikaların depo ve üretim yerleri müsait olanları tespit edip burada lojistik merkez kuruldu" dedi.