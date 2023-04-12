Depremin yaraları turizmle sarılacak

Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle iki ay ertelenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (Emitt) dün 26. kez kapılarını açtı. 15 Nisan'a kadar TÜYAP'ta devam edecek olan fuara çok büyük bir ilgi vardı. Önceki yıllara göre talebin katlandığı, koridorlarında insan selinin oluştuğu EMİTT Fuarı'nın ana gündem maddesi ise deprem felaketi oldu. Ülkenin ekonomik olarak kalkınması ve bölgenin yaralarının yeniden sarılabilmesi için turizmin büyük önem taşıdığını belirten sektör oyuncuları, erken rezervasyon kampanyalarının uzatıldığını vurguladı. Turizmciler, "Normalde yüzde 50'ye indirimlerin olduğu erken rezervasyon kampanyası her ay fiyatların 5-10 puan artışıyla devam eder ancak deprem nedeniyle bu yıl kampanyanın süresi uzadı. Şu anda ocak ayı fiyatlarıyla yer bulmak mümkün. Bölgenin yaralarının sarılması için el birliğiyle çalışacağız" diyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2023 hedeflerimizi 60 milyon turist 56 milyar dolar gelir olarak belirlemiştik. 2028 hedefimizi de 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir olarak duyurduk. 2023'te kişi başı gecelik harcamayı 95 dolara, 5 yıl içinde de 118 dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Türkiye'nin en çok turist ağırlayan 3'üncü ülke olmayı başardığını anlatan Bakan Ersoy, "Hem krizi çok iyi yönettik hem de kriz sonrasında en iyi performans gösteren ülke olduk. GSTC ile 3 yılık bir işbirliği başlattık. Bu kurumun verdiği sertifikalar dünyanın bütün kurumları tarafından tanınıyor. 2030'a kadar tüm turizm tesislerinin sürdürülebilirlik konusunda belgelerini almasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, depremin ardından GAP turlarının Karadeniz'e doğru kaydığını söyledi. Toktaş, "Ocak ayına kadar bölgenin dolulukları çok iyiydi ancak şubat ve martta durdu. Ramazanda durağan ama seçim sonrası canlılık bekliyoruz. Doluluk yüzde 80'in üzerine çıkacak" dedi.Şanlıurfa Dedeman Hotel Genel Müdürü Fırat Demirok, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da depremde çok az hasar aldıklarını belirterek, "İlkbahar sezonu geçti ancak biz sonbahardan umutluyuz. Özellikle bu üç şehirde birçok otel yapı denetim firmalarından hasar raporu alıyor. Acentelerle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.JollyYönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, depremin ardından 20 gün bölgeye 250'ye yakın otobüs göndererek vatandaşların tahliyesinde devletimizin kurumlarıyla birlikte çalıştıklarını söyledi. Deprem felaketinin ardından bölgeyi canlı tutabilmek için özel bir çalışma yaptıklarını anlatan Mete Vardar, şunları anlattı: "Bölgeye yönelik kültür turlarının yeniden hareketlenmesi belirli bir zaman alacak gibi gözüküyor. Bu noktada biz destinasyonlarımızı ve programlarımızı farklılaştırdık. Ama o bölgeleri canlı tutabilmek için Adıyaman, Maraş ve Antakya'dan mutlaka turlarımızı geçireceğiz. Örneğin Urfa- Mardin-Diyarbakır turunda Adıyaman'da Nemrut'a uğrayacağız."Elite World Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, deprem felaketinin ardından şubat ve mart aylarında sektörün durakladığını belirterek, "Emitt Fuarı'nı biz hem Ramazan hem deprem nedeniyle daha durağan bekliyorduk ancak inanılmaz bir yoğunluk var. Bu bizim umutlarımızı çok artırdı" dedi.