Depremler Adana’da konteyner evlere talebi artırdı

Adana'da, depremler nedeniyle evi hasar görenlerin yanı sıra evlerine girmeye korkanlar da konteyner ev yaptırmak için firmaların yolunu tutuyor. Konteyner ev yapan firmaların talebe yetişmeye çalıştığı kentte daha önce bu işi yapmayan işletmeler de konteyner üretmeye başladı.

Kullanılan malzeme ve işçiliğe göre yapımı 5-10 gün arasında değişen konteynerler, 60-100 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

Ortalama 21 metrekare büyüklükte 1+1 olarak planlanan konteynerlerde mutfak, banyo, tuvalet ve yaşam alanları yer alıyor.

Konteyner ev üretimi yapan Yusuf Ataseven, AA muhabirine, metal profilden neredeyse prefabrik ev standardında konteyner evler imal ettiklerini ve bunları talebe göre şekillendirdikleri söyledi.

Depremlerden önce genelde yaylada kalmak isteyenler için siparişle konteyner yaptıklarını anlatan Ataseven, şöyle devam etti:

"Depremden önce ayda en fazla 1-2 sipariş alıp yapıyorduk. Şu anda konteyner evlere inanılmaz bir talep var. Ayda 1-2 değil talep sayısı bazen 50-60'a yükseliyor. İnsanlar bunu güvenli buluyor. Götürüp bir yere koyup içinde yaşıyorlar. Depremden önce pek kullanılmıyordu ama deprem sonrası daha güvenilir olduğu için insanlar kullanmaya başladı."

Ataseven, artan talep nedeniyle malzeme konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

TALEP OLUNCA KONTEYNER ÜRETMEYE BAŞLADI

Kaynak ustası ve konteyner üreticisi Ferdi Kartoğlu da depremlerin ardından artan talep üzerine konteyner ev yapmaya başladığını dile getirdi.

Şu anda siparişlerin çok fazla olduğunu anlatan Kartoğlu, "Müşterilerimiz arasında evi hasar görmüş depremzedeler de tedbir amaçlı başka yerde kalmak isteyenler de var. Talep üzerine ekiplerimizle çalışmaktayız. Aşağı yukarı depremden bu yana 5-6 konteyner ev ürettik. Siparişlerin devamı var. Herkesin taleplerine yetişmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

KENDİSİ İÇİN YAPTI ÜRETMEYE BAŞLADI

Metal atölyesi işletmecisi İsmet Bektaş da deprem öncesi şantiyelerin metal işlerini yaptıklarını, bu sırada konteyner ev imalatıyla da ilgilendiklerini söyledi.

Deprem sonrası kendisi için konteyner ev yapıp iş yerinin önüne koyduğunu anlatan Bektaş, "Biz kendimize yaptık. Soranlar oldu 'bizlere de yapın' diye. Mecbur yapmak zorunda kaldık. İnsanlarımız faydalansın, dışarda kalmasın." dedi.

Konteyner ev yaptırmak üzere sipariş veren Mehmet Ali Fırat da depremler nedeniyle müstakil evi olmasına rağmen çoğu geceyi dışarda geçirdiğini anlattı.

Yaşadıkları soruna geçici de olsa çözüm için konteyner ev siparişi verdiğini belirten Fırat, şunları kaydetti:

"Küçük çocuklarımız var. Biz de böyle bir konteyner ev yaptırmak istiyoruz. Evimizin karşısında boş arsa var. Oraya indireceğiz. Kısmet olursa ona yerleşeceğiz. Deprem korkusundan içeride yatamıyoruz."