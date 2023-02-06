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Giriş Tarihi: 6.2.2023 17:09 Son Güncelleme: 6.2.2023 17:11

Depremler sonrasında otobüs firmalarının fiyat artırdığı yönündeki iddialar inceleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiğini bildirdi.

AA
Depremler sonrasında otobüs firmalarının fiyat artırdığı yönündeki iddialar inceleniyor

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremler sonrasında bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiği, söz konusu vakaların tespiti halinde gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağı kaydedildi.

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Depremler sonrasında otobüs firmalarının fiyat artırdığı yönündeki iddialar inceleniyor
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