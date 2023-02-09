Depremler sonrasında şebekede oluşan hasar ve aksaklıkların giderilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor

Yerli ve milli baz istasyonuyla Türkiye'nin mobil haberleşmesine katkıda bulunan ULAK Haberleşme, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında şebekede oluşan hasar ve aksaklıkların giderilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları koordine eden ULAK Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan, hem "Evrensel Hizmet Projeleri" hem de ticari GSM operatörleri tarafından kullanılan baz istasyonları bulunduğunu ve deprem sonrası ilk günden itibaren teknik ekiplerinin sahadaki aksaklıklara müdahale ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ı merkez olarak belirleyip pazartesi günü öğlen saatlerinde bölgeye ulaştıklarını ve bir anlamda karargah kurduklarını ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"12 tim oluşturduk. Timler, Valiliğin kurduğu Kriz Koordinasyon Merkez ile irtibat halinde. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile GSM operatörleriyle de koordinasyon içindeler. Birlikte belirlenen sahalara gidip müdahalede bulunuyoruz.

Temel problem enerjinin kesilmiş olması. Enerji olmadığı için baz istasyonları teknik olarak devre dışı kalıyor. Bu durumdaki istasyonlara jeneratör takviyesi yapıyoruz. Bu kez de yakıt ihtiyacı ortaya çıkıyor. Sonrasında da baz istasyonunu ayakta tutmak için yakıt transferi yapıyoruz. Baz istasyonunun kesintisiz çalışmasını, dolayısıyla iletişimin devamlılığını sağlıyoruz. Bir diğer sorun da şebeke olmaması. Karşı karşıya olduğumuz şey bir afet değil afat. Olağanüstü, yüzyılın yıkımı söz konusu. Yıkılmayan yer yok, yer altı yok, kablolar yok, şebeke yok. Normal zamanlardaki muhaberenin şu anda 4-5 katına çıkması da iletişimin teknik olarak sağlanmasında zorluk olarak önümüze çıkmakta.

Yürüttüğümüz çalışmalarla 65 sahayı ayağa kaldırdık. Her bir saha binlerce kişinin haberleşmesini sağlıyor. Arkadaşlarımızın her biri serdengeçti gibi çalışıyor. Allah onlardan razı olsun. Herkes aç, uykusuz fedakarca elinden geleni yapıyor."

MOBİL BAZ İSTASYONLARI BU AKŞAM SAHADA

Orhan, Kahramanmaraş merkezinden sonra Elbistan, Nurhak, Adıyaman gibi karlı ve ulaşılması zor bölgelere ulaşıp oralardaki altyapıyı ayağa kaldırdıklarını, Osmaniye, Adana ve Hatay'a yönelik de yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade etti.

Hatay merkezinde 2 ekiplerinin Turkcell ile ortak çalıştığını dile getiren Orhan, "Ankara'dan 4 mobil baz istasyonumuz yola çıktı. Pınarbaşı'na varmışlar, o yoldan indirmeye çalışıyoruz. Lojistik imkanlar da şu anda çok sıkıntılı. Yardım ve iş makinaları dolayısıyla yollarda büyük bir yoğunluk var. 1,5 saatlik yol 7-8 saate çıkıyor." dedi.

Orhan, mobil baz istasyonlarının kullanımına ilişkin de bilgiler vererek, "Kahramanmaraş ve Hatay'ı 2 ana merkez olarak belirledik. 2 mobil baz istasyonunu Kahramanmaraş'ta tutacağız, 2'sini Hatay'a konuşlandıracağız. Haberleşmede sıkıntı olan yerlerde mobil baz istasyonlarıyla destek sağlayacağız. Bu akşam elimizde olacaklar ve gerekli yerlere yerleştireceğiz." ifadesini kullandı.

TİM SAYISI 21'E ÇIKACAK, UYDU DESTEKLİ ÇÖZÜM DE DEVREYE GİRECEK

Duygusal olarak zor anlar yaşarken görevlerini yapmak için güçlü olmaları gerektiğini söyleyen Orhan, "Bir yandan enkaz altından vatandaşları çıkarıp onları ayakta tutmaya çalışıyoruz, bir yandan görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için çabalıyoruz. Devletimiz güçlü, bizler buradayız. Burada bir karargah kurduk. Kesintisiz haberleşme için çabalıyoruz." diye konuştu.

Orhan, bir askeri araca uyguladıkları uydu destekli haberleşme çözümünü de Hatay'da devreye alacaklarını kaydetti.

Yeni takviyelerle tim sayısının 21'e çıkacağını bildiren Orhan, "Ulak Haberleşme olarak tüm imkanlarımızla sahadayız, yaraların her anlamda sarılması için çabalıyoruz. Devletimiz de tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında." dedi.