Depremzede çiftçinin hasarında süre uzadı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin hasarlarının tespiti için görevlendirilen komisyonlara, 3 ay ek süre verildi. Depremlerden zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (Tarım Kredi) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları, 22 Şubat'ta 1 yıl ertelenmişti. Söz konusu kararla, hasar tespiti amacıyla il ve ilçelerde hasar tespit komisyonları oluşturulmuş ve komisyonlarda, ilgili kamu kurumları ve ziraat odalarından temsilciler görevlendirilmişti.Kararla, hasar tespit komisyonu kararlarının en geç 3 ay içinde hazırlanmasına ilişkin süre 6 ay olarak değiştirildi. Karar, 6 Şubat 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.