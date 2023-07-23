Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Depremzede çiftçinin hasarında süre uzadı
Giriş Tarihi: 23.7.2023

Depremzede çiftçinin hasarında süre uzadı

ANKARA
Depremzede çiftçinin hasarında süre uzadı
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin hasarlarının tespiti için görevlendirilen komisyonlara, 3 ay ek süre verildi. Depremlerden zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (Tarım Kredi) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları, 22 Şubat'ta 1 yıl ertelenmişti. Söz konusu kararla, hasar tespiti amacıyla il ve ilçelerde hasar tespit komisyonları oluşturulmuş ve komisyonlarda, ilgili kamu kurumları ve ziraat odalarından temsilciler görevlendirilmişti.
Kararla, hasar tespit komisyonu kararlarının en geç 3 ay içinde hazırlanmasına ilişkin süre 6 ay olarak değiştirildi. Karar, 6 Şubat 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzede çiftçinin hasarında süre uzadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA