Depremzede çiftçiye destek 14 milyarı aştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahimYumaklı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde üreticilere 14 milyar lirayı aşkın tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını açıkladı. Yumaklı, "Hayvanları telef olan depremzede yetiştiricilerimize toplam 909 milyon lira maliyetli 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovan bedelsiz olarak temin edildi" dedi. Yumaklı, "Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimde ülkemizin can damarı olan bu illerimize üretimin aksamadan devamı için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. Bakan Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 2023 üretim yılı için ürün değişikliği başvuru süresi uzatılarak deprem bölgesindeki çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanmaları konusunda oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçildiğini kaydetti.