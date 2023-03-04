Depremzede çocuklar THY’nin 400’üncü uçağı ‘Tek Yürek’te buluştu

Türk Hava Yolları, filosuna kattığı 400'üncü uçakla, depremzede çocuklar ve ailelerine özel sefer gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Türk Hava Yolları üst düzey yöneticileri ve İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten'in katılımlarıyla gerçekleşen uçuşta Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'den tahliye edilip İstanbul Sancaktepe KYK yurdunda misafir edilen 169 depremzede çocuk ve 106 anne- baba için özel program yapıldı.

Türk Hava Yolları, uçak içi ikram olarak çocukların sevebilecekleri özel menüler (hamburger, pizza, et dürüm, çilekli çikolata ve peynirli kanepe) hazırlattı. Hazırlanan özel menüler, bayrak taşıyıcının yöneticileri tarafından depremzede çocuklara ikram edildi. Uçuş esnasında pilotlar geçiş güzergahları konusunda misafirleri bilgilendirdi. Uçuş sonrası, 400'üncü uçağın ilk seferine katılan küçük misafirlere günün anısına özel hediyeler verildi.

"THY OLARAK YARALARI SARMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları bu sene çok güzel bir performans gösterdi; ülkemize 16 milyar dolar ihracat yaptı, 2,7 milyar dolar karımız oldu. Ama tabi buna sevinemedik. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem maalesef büyük yaralar açtı. Biz de THY olarak yaraları sarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu da onun küçük bir parçası. 169 çocuk, 106 veli ile bir saatlik bir uçuş yapıp Kurtuluş Savaşı'nın simgesi Çanakkale'nin üzerinden geçeceğiz. Bu çocuklarımızın yüzünü güldürmek için bugün elimizden geleni yapacağız. Tek Yürek ismini de 8 bin çalışan arkadaşımız seçti. Çok anlamlı bir isim; milletimle, ülkemle gurur duyuyorum. Böyle sıkıntılı anlarda bir araya gelebiliyor. Milletimiz için çok önemli bir hasret ve vasıf. Tek yürek bir nevi bunu da simgeliyor" dedi.

"ÇÖK-KAPAN-TUTUN TAKTİĞİNİ YAPARAK KENDİMİZİ KORUDUK"

12 yaşındaki Mehmet Salim Kösem Malatya'dan geldi. Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Kösem ilk defa uçağa bindiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi. Kösem, depremde Malatya'da olduğunu belirterek, "Annem ayağından ameliyat olduğu için deprem anında annemle çök-kapan-tutun taktiğini yaparak kendimizi koruduk. Deprem bittikten sonra hemen aşağı indik ve acil toplanma alanlarına gittik. Kafelere oturduk; ikinci depremde de oradaydık, çok kötü oldu" şeklinde konuştu.

"ÖLEN AKRABALARIMIZ VARDI ONLARI GÖRMEK ÜZÜCÜYDÜ, BU KADAR"

Atletizmde Türkiye 7'ncisi olan 12 yaşındaki Elif Naz Bozkurt depremden etkilenen Gaziantep'ten İstanbul'a geldi. Bozkurt, "Deprem bölgesinde ölen akrabalarımız var, çok üzücüydü" dedi.

"BÖYLE GÜZEL İNSANLARIMIZ VARMIŞ DA BİZİM HABERİMİZ YOKMUŞ"

Etkinliğe katılan ailelerden 61 yaşındaki Hatice Sucu, "Allah herkesten razı olsun, herkes bizimle ilgilendi. Depremden kaçayım derken kolumu kırdım. Allah bir daha kimseye göstermesin. Çadırda kalıyordum, çok hastaydım. Belimde de sıkıntı var. Düştükten sonra hasar oluşmuş bu yüzden 7 tane platin atılması gerekiyor. Burada bir başkan ameliyat olmama vesile olacak. Duygulanıyorum, böyle güzel insanlarımız varmış da bizim haberimiz yokmuş. Birlik olduk, herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ORTALIK SANKİ BİR CEHENNEM YERİYDİ"

Maraş Elbistan'dan gelen 18 yaşındaki Arda Şen, "İlk iki gün orası baya sıkıntılıydı ama özellikle şu dönemde yardımlarla toparlanmaya başladık. İnsanlarımız hastanelerde tedavi altına alındı, iyileşenler var. Devletimize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Arda Şen'in annesi Devlet Şen ise deprem ile ilgili "Eksi 22 derecelerde kaldık, çok soğuktu, buraya geldik. Allah kimsenin başına vermesin, ortalık sanki bir cehennem yeriydi. Gerçekten çok kötüydü" şeklinde konuştu.

"400'ÜNCÜ UÇAĞIN İSMİ "TEK YÜREK" OLARAK BELİRLENDİ"

Sosyal medya kanalları üzerinden Türk Hava Yolları personeline ve kamuoyuna yapılan anket sonucu 400'üncü uçağın ismi "Tek Yürek" olarak belirlendi.

Yakıt verimliliği ve tam donanımlı koltukları ile öne çıkan TC-LGH kuyruk tescilli A350-900, 32 adet "Business Class" ve 297 adet "Ekonomi Class" olarak toplam 329 koltuğu iki sınıfa ayırıyor. 400'üncü uçağının, Atatürk Havalimanı'ndaki Türk Hava Yolları Teknik A.Ş tesislerinde boyama işlemleri tamamlandı.