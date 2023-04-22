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Giriş Tarihi: 23.4.2023

Depremzede çocuklar Türk Telekom’la güldü

Depremzede çocuklar Türk Telekom’la güldü
Türk Telekom, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'daki çadır kent ve konteyner kentlerde kalan çocuklara özel bir etkinlik organize etti. Ramazan ayı boyunca 5 kentte vatandaşlarla buluşan sosyal ve dijital aktivite tırında, çocuklara özel çocuk tiyatrosu, kukla yapım atölyesi, resim atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli gösteriler düzenlenirken, VR teknolojisiyle de dijital deneyim sunuluyor.
Hatay Eski Havalimanı Çadır Kent'inde kalan çocuklar Türk Telekom tırında düzenlenen atölye çalışmaları ve aktivitelerle keyifli vakit geçirirken yetişkinlere de VR teknolojisiyle dijital deneyim sunuluyor. Tır, çadır kent ve konteyner kentlerdeki vatandaşlar için 30 Nisan'a kadar etkinliklerini sürdürecek.
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Depremzede çocuklar Türk Telekom’la güldü
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