Depremzede çocuklara 50 bin kitaplık kütüphane

75. kuruluş yıl dönümünde, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayan toplumsal fayda odaklı projelerine devam eden TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) de "11 İlde 11 Kütüphane" projesiyle 6 Şubat depreminden etkilenen kentlerdeki okullarda zenginleştirilmiş kütüphaneler kuruyor. Banka son olarak Elâzığ Karşıyaka Ortaokulu'nda açtığı kütüphane ile iki yıl içinde 11 kütüphane açtı. Öte yandan "TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı" projesi kapsamında Kilis, Malatya ve Elâzığ illerine ana sınıfları kazandırdı. En büyük amaçlarının Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunmak olduğunu söyleyen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, "Çok yönlü kalkınma hedefiyle sürdürülebilir bir gelecek için eğitimin önemine inanıyoruz. Kimseyi geride bırakmadan yola devam etmek istiyoruz" dedi.

YEDİ BİN ÖĞRENCİ

TSKB bu hedef doğrultusunda toplumsal faydayı önceleyen dört önemli eğitim projesi yürütüyor. Tüm ülkeyi derinden yaralayan 6 Şubat depremlerinin hemen ardından hayata geçirilen proje kapsamında ilki Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde açılan kütüphanelerin sonuncusu ise Elâzığ Karşıyaka Ortaokulu'nda açıldı. TSKB bugüne kadar açtığı kütüphanelerle 7 binin üzerinde öğrenciye 50 bine yakın kitabın yanı sıra çeşitli akıl oyunları ve eğitim destek ekipmanları ulaştırdı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖNE ÇIKIYOR

2024 yılını son derece başarılı geçirdiklerini söyleyen Murat Bilgiç, "Bu yılın ilk üç ayını da hedeflerine paralel geçirdik. Kredilerimizi Türkiye'nin zayıf kaslarını güçlendirmeye yönelik olarak veriyoruz" dedi. Bilgiç, şunları kaydetti: "Kredilerin ilk sırasında enerji altyapısına yönelik yatırımlar yer alıyor, ardından da iklim değişikliği kredileri geliyor. Bu yıl yüzde 10'a yakın kredi büyümesi ve yüzde 30'lar seviyesinde özkaynak karlılığı hedefliyoruz. İlk çeyrekte 600 milyon doların üzerinde kredi verdik. Yılın genelinde ulaşmak istediğimiz tutar ise 2 milyar dolar. 2030'a kadar iklim değişikliğine yönelik 10 milyar dolarlık sürdürülebilir kalkınma amacıyla bağlantıylı kredi verme taahhüdümüz var."